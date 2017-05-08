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復活節期間 消失33年沙灘竟重現

2017-05-08  08:39

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭西部一個沙灘消失了33年，上個月復活節期間，因一場怪潮，使消失的沙灘重新出現。

《都市報》報導，愛爾蘭阿基爾島Dooagh村的沙灘，1984年因風暴侵襲，沙灘上大量海沙被巨浪捲走，剩下岩石。但上個月的復活節期間，寒潮加上北風猛吹，一個怪潮在10天之內，竟將數十萬噸沙帶回形成長達300公尺的海濱。

昔日因沙灘美景突然消失，遊客驟減，當地酒店、咖啡館生意紛紛結束營業，如今沙灘重現的消息傳開，又萌商機。

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