法大選勒班拿下34％選票 創極右政黨最高票紀錄

法國總統第二輪決選結果出爐，極右派政黨「民族陣線」勒班拿下34%得票率，雖然落敗，但卻創下民族陣線得票的新高紀錄。（法新社）

2017-05-08 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統第二輪決選結果出爐，中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）拿下超過65％的選票，擊敗極右派政黨「民族陣線」（Front national）勒班（Marine Le Pen）的34％得票率，雖然勒班大幅差距落敗，但她卻創下民族陣線得票的新高紀錄。

綜合外媒報導，勒班於2012年首次競選總統，在第一輪投票拿下642萬張票，時隔5年，在今年第一輪總統投票取得764萬票，多出了122萬票，當時創下民族陣線於1972年創黨以來在全國選舉的最好成績。而今年第二輪決選又拿下約1100萬張選票，再度創下民族陣線的最多票數紀錄。

民族陣線於2002年首度打進總統選舉決選，當時代表黨參選的是勒班的父親尚馬利勒班（Jean-Marie Le Pen），他在第一輪投票獲得480萬張票，第二輪決選拿到550萬張票，如今勒班拿下約1100萬張選票，將近是父親得票數的2倍。

勒班於2011年接替父親就任民族陣線黨主席後，就逐漸修正民族陣線的政治立場，不像父親經常否認納粹惡行，甚至還把創黨元老的父親逐出黨外，另外，她也不再堅持撤銷同性婚姻法案，也不廢止已登記結婚的同性伴侶的紀錄。