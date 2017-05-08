法大選勒班拿下34％選票 創極右政黨最高票紀錄
2017-05-08 08:08
法國總統第二輪決選結果出爐，極右派政黨「民族陣線」勒班拿下34%得票率，雖然落敗，但卻創下民族陣線得票的新高紀錄。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕法國總統第二輪決選結果出爐，中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）拿下超過65％的選票，擊敗極右派政黨「民族陣線」（Front national）勒班（Marine Le Pen）的34％得票率，雖然勒班大幅差距落敗，但她卻創下民族陣線得票的新高紀錄。
綜合外媒報導，勒班於2012年首次競選總統，在第一輪投票拿下642萬張票，時隔5年，在今年第一輪總統投票取得764萬票，多出了122萬票，當時創下民族陣線於1972年創黨以來在全國選舉的最好成績。而今年第二輪決選又拿下約1100萬張選票，再度創下民族陣線的最多票數紀錄。
民族陣線於2002年首度打進總統選舉決選，當時代表黨參選的是勒班的父親尚馬利勒班（Jean-Marie Le Pen），他在第一輪投票獲得480萬張票，第二輪決選拿到550萬張票，如今勒班拿下約1100萬張選票，將近是父親得票數的2倍。
勒班於2011年接替父親就任民族陣線黨主席後，就逐漸修正民族陣線的政治立場，不像父親經常否認納粹惡行，甚至還把創黨元老的父親逐出黨外，另外，她也不再堅持撤銷同性婚姻法案，也不廢止已登記結婚的同性伴侶的紀錄。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 馬克宏大勝勒班 成最年輕法國總統
- 39歲馬克宏得票逾65％ 法國史上最年輕總統
- 法國總統決選 馬克宏初步估票勝出
- 法大選勒班拿下34％選票 創極右政黨最高票紀錄
- 馬克宏勝選 美德英領袖皆期待未來攜手合作
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 官方APP 98個有資安高風險
- 揪狼師效應？ 男師急切不倫戀 女學生刺胸自殘
- NBA》推特預告前進快艇？波辛傑斯喊冤：被盜帳號
- 胎兒吸收葉黃素 27歲孕婦老化視茫茫
- 醫宣告養不活 8旬嬤獨養障孫38年
- 〈走訪東京都祕境〉來去伊豆大島爬火山
- 【愛讀書】 《橘書》
- 自由廣場》健保卡可報稅，自然人憑證···
- 《愛肝加油站》肝癌能不能手術 要看碘氰綠試驗評估
- 天氣炎熱高溫達34度 午後有局部雷陣雨
- MiLB》轉全職後援首戰 胡智為9球飆2K
- 〈台股青紅燈〉本週是財報地雷週
- 銷量大減 美汽車業榮景回不去
- 簡瑋興再見安 桃市逆轉奪冠
- 男子個人射箭》首度參賽金讚! 小鮮肉力退奧運國手
- 自由共和國》李忠憲、林盈達、林宗男／這是一個進步的法案
- 自由談》把林萬億、李來希們都拉出去砍了！
- 女星婚事卡關 「再拖下去怕生不出來」
- 《感性時間》最終集 陳凱倫追思李季準
- 瓊瑤公開書名 歎「雪花」變「血花」
- 全大運頭香 安廷耀泳破全國
- 半癱險毀他一生 他唱歌找回自己
- 〈國產vs.進口〉 日系1.6升NA掀背車-1
- 八田與一銅像修復 家屬：台日友誼不變
- 藍正龍使壞 竟敢強暴她
- 「2戰5轟」像夢！曾陶鎔「明天再來」
- 網路報稅成功沒？小精靈告訴你
- 騎士主帥捧詹皇 ：「他是當代喬丹」
- 視障母育3兒女 聽錄音學按摩
- 〈生活大補帖〉生活畫布找開心
- 維納斯的呢喃（5／8～5／14）
- 不想槓上基特 A-Rod拒搶馬林魚
- 蔗總疑猿偷暗號 洪總酸︰神明托夢？
- 立院今續審前瞻、年改 朝野備戰
- 高雄擄車勒贖 警尾隨 遭衝撞
- 代班人靠不住 殷仔最快13日復出
- 孔曉振站台出賣孔劉 爆話多膽小調皮
- 9成上班族 會慶祝母親節
- 王健全小檔案
- 5/8 各報重點新聞一覽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：法大選勒班拿下34％選票 創極右政黨最高票紀錄
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分