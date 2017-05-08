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太寂寞性侵癱瘓婦 中年男祖墳前欲服毒

2017-05-08  08:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北一名男子因為太太在廣東照顧孫子，寂寞難耐，竟然三番兩次跑去附近人家，性侵同村臥病癱瘓在床的婦人，事後還企圖服毒自殺，遭警方逮捕。

中媒報導，中國湖北51歲的明姓男子因為寂寞，三番兩次前往同村的萬姓人家，性侵其長期癱瘓、身體萎縮、口齒不清的妻子阿曉。阿曉的丈夫萬姓男子發現後報警，明男企圖和解遭拒，疑似因為無法面對家人，帶農藥到祖墳前欲自殺，幸虧警察及時趕到，將其逮捕。

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  • 男子跑到祖墳欲自盡。墳墓示意圖，與文無關。（圖取自網路）

    男子跑到祖墳欲自盡。墳墓示意圖，與文無關。（圖取自網路）

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