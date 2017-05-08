69歲色醫出國嫖雛妓 行李箱裝這些讓人想吐
2017-05-08 07:42
箱子裡有孩童衣物。（圖取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕一名69歲的英國醫生日前在柬埔寨金邊，因為與12歲女孩進行性交易，遭警方逮捕。警方搜查他的行李箱還發現，裡面裝滿性玩具、小孩的衣物，還有芭比娃娃。
《每日郵報》報導，69歲的克里西（Clive Cressy）在柬埔寨金邊，因為與雛妓進行性交易遭逮，當地警方表示，克里西分別與12、13、14、15歲的女孩進行性交易，若是處女，他甚至願意付出2300鎊（約台幣8萬9210元）做交易。
報導指出，警方到克里西住處搜索時，發現他的行李箱裝滿大量性玩具和潤滑劑、小朋友的衣物和芭比娃娃。克雷西的27歲越南裔女友，也因替他找雛妓而被捕。警方懷疑還有更多女童受害，正在調查中。
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