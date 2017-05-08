馬克宏勝選 美德英領袖皆期待未來攜手合作
2017-05-08 05:27
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕法國總統大選當地時間七日舉行第二輪決選，中間偏左派的前經濟部長馬克宏於出口民調大幅領先代表極右派政黨「民族陣線」的勒班，勒班已於七日晚間承認敗選，馬克宏也已發表勝選感言。包括美國總統川普、德國總理梅克爾、英國首相梅伊皆已公開向馬克宏道賀，三人皆表示期待未來與他攜手合作。
綜合外媒報導，各國領導人已陸續向馬克宏道賀。川普透過「推特」表示「恭喜馬克宏今日大勝，成為下任法國總統。我期待未來與他共同合作。」梅克爾則與馬克宏暖語熱線，她強調馬克宏的勝利也是歐洲的勝利。梅伊表示法國是英國最親密的盟友之一，英國期待與新總統攜手合作。
親歐盟的馬克宏主張重振歐盟、加強歐元地區，馬克宏的當選對歐盟來說值得開心，但對於即將脫離歐盟的英國則不太有利。馬克宏過去傾向以強硬措施對付英國脫歐，如不讓英國享有任何歐盟成員國的特權等，分析認為藉由打擊英國可以強化巴黎的金融中心地位、提振法國經濟，然隨著總統大選落幕，馬克宏對英國的立場仍有待觀察。
Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!— Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2017年5月7日
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 男子北市士林遭刺傷 嫌犯當場遭逮捕
- 英跳水金童戴利 傳與大20歲未婚夫完婚
- 【愛讀書】 《橘書》
- 本週汽柴油再降0.3、0.4元
- 社論》逆風而行，當然會倒退！
- 吉貝花火好燦爛…然後全島就停電了
- 攤商租約爭議 恆春漁會搬器具挨告
- 〈辦公室療癒站〉一枚一戰績 品味集郵趣
- 官方APP 98個有資安高風險
- 今續審「前瞻」 藍委祭出聖經杯葛？
- 揪狼師效應？ 男師急切不倫戀 女學生刺胸自殘
- 獻花模範母親 林佳龍︰讓媽媽們安居
- 歷經兩任失敗 年改不能再拖
- 搶拍「藍眼淚」掉手機 北海坑道成養「機」場
- 銷量大減 美汽車業榮景回不去
- 動物園封園倒數3週 遊客增逾2成
- 身高僅164cm 嚴宏鈞上一軍
- 自由廣場》育兒津貼應全國一致
- 〈上班一族5月徵文〉吃虧不是占便宜
- 〈異同OPEN講〉放棄完美期待
- 批oBike亂停車 鳳林居民將抵制
- 自由廣場》國民黨眼裡有沒有台灣漁民？
- 金門迎城隍登場 浯島超熱鬧
- 3球星爸開球嗨 好球連發
- 無照少年 騎車夜遊車禍亡
- 立院今續審前瞻、年改 朝野備戰
- 6000幼兒領補助 未念北市小學／不拿白不拿？ 市長：「是個問題」
- 《感性時間》最終集 陳凱倫追思李季準
- 反年改陣營轟林萬億可領18趴 黃國昌：印證應加速年改
- 〈全球觀測站〉走出校園 培養謀生力
- 世界盃男籃資格賽 台尬澳、菲、日
- 5/8 各報重點新聞一覽
- 〈徵文啟事〉購物被洗腦
- 自由廣場》食安事件眉角多 傳媒小心
- 4月出口有撐 可望連7紅、雙位數成長
- 「見死不救」撞死國道2工人 自稱被驅離沒肇逃
- 女子個人射箭、混雙》奧運老將 雷母雙金入袋
- 《星期專論》中經院副院長王健全︰減稅若起租稅戰爭 恐致國家M型化
- 〈現代愛情事典〉以分手為前提的愛
- 《愛肝加油站》肝癌能不能手術 要看碘氰綠試驗評估
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：馬克宏勝選 美德英領袖皆期待未來攜手合作
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分