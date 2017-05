馬克宏勝選 美德英領袖皆期待未來攜手合作

2017-05-08 05:27

〔編譯劉宜庭/綜合報導〕法國總統大選當地時間七日舉行第二輪決選,中間偏左派的前經濟部長馬克宏於出口民調大幅領先代表極右派政黨「民族陣線」的勒班,勒班已於七日晚間承認敗選,馬克宏也已發表勝選感言。包括美國總統川普、德國總理梅克爾、英國首相梅伊皆已公開向馬克宏道賀,三人皆表示期待未來與他攜手合作。

綜合外媒報導,各國領導人已陸續向馬克宏道賀。川普透過「推特」表示「恭喜馬克宏今日大勝,成為下任法國總統。我期待未來與他共同合作。」梅克爾則與馬克宏暖語熱線,她強調馬克宏的勝利也是歐洲的勝利。梅伊表示法國是英國最親密的盟友之一,英國期待與新總統攜手合作。

親歐盟的馬克宏主張重振歐盟、加強歐元地區,馬克宏的當選對歐盟來說值得開心,但對於即將脫離歐盟的英國則不太有利。馬克宏過去傾向以強硬措施對付英國脫歐,如不讓英國享有任何歐盟成員國的特權等,分析認為藉由打擊英國可以強化巴黎的金融中心地位、提振法國經濟,然隨著總統大選落幕,馬克宏對英國的立場仍有待觀察。

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!