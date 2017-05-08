法大選雷朋落敗 極右派得票率仍創新高
2017-05-08 05:20
〔中央社〕法國極右派民族主義者瑪琳．雷朋今天在總統大選落敗，不過她的得票率對所屬的民族陣線（FN）來說，仍屬空前的佳績。
路透社報導，各家民調機構預測，親歐的馬克宏（Emmanuel Macron）得票率65%左右，遠勝於雷朋（Marine Le Pen）的35%，差距較選前民調顯示的20個百分點上下更大。
即使如此，雷朋的表現還是創下反移民的民族陣線前所未有的好成績，大約35%的得票率比她同為極右派候選人的父親尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）2002年決選時的得票率高出近一倍。當年尚馬力．雷朋慘敗給保守派的席哈克（Jacques Chirac）。
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