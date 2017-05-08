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法國大選》勒班致電賀馬克宏 誓成最強在野力量
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馬克宏勝選感言：承諾捍衛法國團結

法國總統選舉勝出的馬克宏與他的妻子托涅．布莉姬一同站在法國巴黎羅浮宮附近的舞台上接受歡呼。（路透）

2017-05-08  04:48

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕法國總統大選第二輪決選，中間偏左派的前經濟部長馬克宏於出口民調大幅領先代表極右派政黨「民族陣線」的勒班，勒班已於當地時間七日晚間承認敗選，馬克宏則於發表勝選感言時向勒班致敬，並承諾捍衛法國的團結。

綜合外媒報導，馬克宏的支持者七日晚間持續聚集於巴黎羅浮宮外的廣場慶祝勝選，民眾揮舞著法國國旗載歌載舞，馬克宏則與他的妻子托涅．布莉姬一同站在舞台上接受歡呼。

馬克宏晚間於競選總部發表勝選感言時向對手勒班致敬，也向選民致上由衷的感謝，他表示可以理解民眾票投極右派政黨的恐懼心態，並承諾將懷揣民眾的恐懼心理，充分尊重每一個人，捍衛法國的團結，承擔應負的責任。

馬克宏晚間也現身勝選晚會，接受支持群眾的歡呼，親自向民眾道謝。

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  • 馬克宏晚間發表勝選感言時向對手勒班致敬，也向選民致上由衷的感謝。（美聯社）

    馬克宏晚間發表勝選感言時向對手勒班致敬，也向選民致上由衷的感謝。（美聯社）

  • 馬克宏的支持民眾揮舞著法國國旗慶祝。（法新社）

    馬克宏的支持民眾揮舞著法國國旗慶祝。（法新社）

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