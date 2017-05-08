法國嚴重分歧 馬克宏將致力修補裂痕

2017-05-08 04:20

〔中央社〕法國總統當選人馬克宏今天說，針對造成極左與極右政黨勢力龐大的嚴重社會分裂，他將努力加以修補，並將設法讓歐洲機構更貼近歐洲同胞。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）獲勝後在競選總部一場隆重的演說中表示：「我知道存在我國的分裂，導致某些人投票給極端政黨，我尊重他們。」

他指出：「我將致力於再創歐洲與歐洲同胞的連結。」