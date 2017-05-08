馬克宏當選法國總統 川普推文致賀

2017-05-08 03:52

〔中央社〕美國總統川普今天透過推特，恭賀馬克宏今天在法國總統大選取得勝利。

法新社報導，川普的推文指出：「恭喜馬克宏（Emmanuel Macron）今天大勝，當選下任法國總統。我非常期待與他合作！」