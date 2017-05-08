法國大選》勒班致電賀馬克宏 誓成最強在野力量

出口民調結果顯示馬克宏得票率大幅領先，勒班向支持民眾發表敗選感言，感謝選民的支持並公開恭喜馬克宏當選法國總統。（路透）

2017-05-08 03:37

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕法國當地時間七日舉行總統大選第二輪決選，出口民調結果顯示，中間偏左派的前經濟部長馬克宏大幅領先代表極右派政黨「民族陣線」的勒班。勒班已於當地時間七日晚間發表敗選感言，她表示已致電恭賀馬克宏當選法國總統，並誓言將成為在野的主要力量。

英國《電訊報》報導，勒班向支持民眾發表敗選感言，感謝選民的支持，公開恭喜馬克宏當選法國總統。勒班表示已致電恭賀馬克宏當選法國總統，並誓言成為在野的主要力量。蘇格蘭首席大臣史特金則向勒班喊話，期待勒班能贏得下一屆的總統大選。

勒班本次大選主張脫離歐盟與北約、停止使用歐元並恢復法郎，在就業市場上主張法國優先，她反全球化、追求貿易保護主義，被視為在英國脫歐與川普當選美國總統後民粹浪潮的另一指標。