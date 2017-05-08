法總統馬克宏勝出 歐盟歡喜英國可能憂
2017-05-08 03:28
〔中央社〕法國總統大選結果今晚結果挺歐派候選人馬克宏勝出，對這個結果歐盟應該笑開懷，但曾表達應要嚴厲對付脫歐的英國則可能眉頭深鎖。
法國今天舉行總統大選二輪決選，初步估票顯示中間派候選人馬克宏擊敗極右派對手瑪琳．雷朋，成為法國史上最年輕總統。
這場總統大選因為雷朋高喊要辦脫歐公投及退出歐元，且從第一輪一路挺進決選，一度使得這場大選變成留歐及脫歐決戰，但今晚初步估票結果才出來，歐洲理事會主席圖斯克就迫不及待在推特上恭賀馬克宏，透露歐盟的開心。
馬克宏在競選期間曾表明希望鬆綁經濟與深化歐盟整合，他支持歐盟和歐元，並認為，法國只有留在歐盟，繼續使用歐元，才能與中國、美國之間展開的全球競爭中保持競爭力。
馬克宏的態度讓歐盟放心，甚至有德國媒體比喻，他是唯一能幫助柏林堅守歐盟的法國人，不過法國近年因失業率及安全威脅，使得法國民眾逐漸不滿歐盟，為了吸收這些票源，馬克宏在大選最終時刻，也說出重話，表示歐盟必須改革，不然法國也會走向脫歐之路。
雖然馬克宏當選對布魯塞爾應該鬆了一口氣，但在另一邊的英國則可能眉頭深鎖，因為他過去曾表示傾向以強硬措施對付英國脫歐，例如英國不能享有任何只有歐盟成員國才能享有的特權，有人評估他將以此來提振法國經濟，金融市場傳出馬克宏將會在英國脫歐後，努力強化巴黎的金融中心地位，不過隨著大選落幕，馬克宏對英國的立場是否會改變還有待觀察。
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