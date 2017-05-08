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法國大選》勒班致電賀馬克宏 誓成最強在野力量
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法國總統決選 棄權比例近50年新高

2017-05-08  03:20

〔中央社〕民調機構今天指出，法國總統大選決選投票棄權比例達到近50年來最高，超過25%。

法新社報導，民調公司易普索集團（Ipsos）、Elabe、Kantar Sofres預估，25.3%至27%的選民沒有投票，高於2012年大選時的19.65%。

二戰後法國總統大選棄權比例最高的是在1969年，當年31.1%選民在決選中缺席。

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