法國總統決選 棄權比例近50年新高

2017-05-08 03:20

〔中央社〕民調機構今天指出，法國總統大選決選投票棄權比例達到近50年來最高，超過25%。

法新社報導，民調公司易普索集團（Ipsos）、Elabe、Kantar Sofres預估，25.3%至27%的選民沒有投票，高於2012年大選時的19.65%。

二戰後法國總統大選棄權比例最高的是在1969年，當年31.1%選民在決選中缺席。