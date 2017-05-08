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法國大選》勒班致電賀馬克宏 誓成最強在野力量
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史上最年輕法國總統 馬克宏掀政治新頁

2017-05-08  03:04

〔中央社〕法國總統決選結果明朗，中間派的馬克宏一如民調預測，以大幅差距領先極右派的瑪琳．雷朋，幾可確定當選法國史上最年輕的總統。

全國所有投票所於晚間8時關閉，並陸續開票。幾乎才剛開始計票，馬克宏（Emmanuel Macron）就確定大幅領先。

根據初步計票結果，馬克宏取得約65.1%票數，幾可確定勝選，成為法國第5共和的第8位總統，並以39歲之齡成為法國史上最年輕的總統。

在他之前，法國最年輕的總統是第2共和時期的路易?拿破崙?波那巴特（Louis Napoleon Bonarparte），他於1848年當選時為40歲，但1852年稱帝，改名拿破崙3世（Napoleon III），因此也是第2共和時期唯一一任總統。

法國進入第5共和時期至今，實施人民直接普選總統以來，馬克宏不僅最年輕，也打破了30多年來不是左派就是右派執政的局面。

馬克宏自稱非左非右，去年創立「前進！」（En Marche!）政治運動，短短一年就登上法國政治巔峰，實屬異數，他的勝選替法國政治史揭開新的一頁。

全國各地仍持續開票，得票率尚待官方最終確認。

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2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
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