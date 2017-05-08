法國總統決選 馬克宏初步估票勝出

2017-05-08 02:12

〔中央社〕法國今天舉行總統大選二輪決選，初步估票顯示中間派候選人馬克宏大勝極右派對手瑪琳．雷朋。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）得票率介於65.5%至66.1%，雷朋（Marine Le Pen）則為33.9%至34.5%之間。