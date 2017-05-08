德北地方選舉 出口民調：執政黨領先

2017-05-08 01:20

〔中央社〕德國北部什列斯威-荷斯坦邦今天舉行地方選舉，出口民調顯示，總理梅克爾所屬的保守政黨領先中間偏左社會民主黨。

這場選舉被視為梅克爾（Angela Merkel）能否在9月24日全國大選4連任的前哨戰。

美聯社報導，德國第一電視台（ARD）的出口民調指出，梅克爾的基督教民主黨（CDU）以33%得票率領先，社會民主黨（SPD）以26%處於落後。

社民黨與其他政黨組成略過半數的聯合政府，自2012年起治理人口280萬的什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）。

這項出口民調顯示，社民黨的聯合政府已喪失多數優勢。