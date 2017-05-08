北韓又逮捕美國公民 美請瑞典協助處理
2017-05-08 01:04
〔中央社〕北韓今天宣布，又逮捕一名犯下「敵對行為」的美國公民，這是北韓約兩周來第二次逮捕美國人。最近平壤與華盛頓之間的緊張情勢升高，美國國務院表示將請瑞典協助處理此事。
在美國與北韓因為平壤的核子與飛彈野心陷入對峙之際，北韓逮捕美國公民金學成（Kim Hak-Song，譯音），意味如今手中共有四名美國公民。
北韓官方中央通信社報導，金學成是昨天被捕，「相關機構現正對他的罪行進行詳細調查」。
這則報導只有兩段內容，沒有多提金學成被捕的細節。
不過，報導中指出，金學成任職於平壤科學技術大學（PUST），這所學校是由海外的福音派基督徒創設，成立於2010年，據悉校內有些美國教職員。就讀這所學校的大都是北韓菁英的子女。
美國國務院官員今天就此事發布簡短聲明說：「我們得知有關一位美國公民在北韓被捕的報導。」
這位官員表示，「美國公民的安全是國務院最優先關切事項之一。傳出有美國公民在北韓被捕的消息後，我們會與瑞典駐平壤大使館合作處理」，因為瑞典大使館受託保護美國利益。
金學成是平壤科技大學兩週來第二位被捕員工。北韓上周證實，在該校擔任會計教授的另一位美國公民金相德（Kim Sang-Duk，譯音）4月22日被捕，罪名是意圖「推翻」平壤政權。
金相德在平壤科大任教數月後想要離開北韓，但在平壤的機場被捕。
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