| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大贏30％ 馬克宏成最年輕法國總統
 首頁 > 國際

北韓又逮捕美國公民 美請瑞典協助處理

2017-05-08  01:04

〔中央社〕北韓今天宣布，又逮捕一名犯下「敵對行為」的美國公民，這是北韓約兩周來第二次逮捕美國人。最近平壤與華盛頓之間的緊張情勢升高，美國國務院表示將請瑞典協助處理此事。

在美國與北韓因為平壤的核子與飛彈野心陷入對峙之際，北韓逮捕美國公民金學成（Kim Hak-Song，譯音），意味如今手中共有四名美國公民。

北韓官方中央通信社報導，金學成是昨天被捕，「相關機構現正對他的罪行進行詳細調查」。

這則報導只有兩段內容，沒有多提金學成被捕的細節。

不過，報導中指出，金學成任職於平壤科學技術大學（PUST），這所學校是由海外的福音派基督徒創設，成立於2010年，據悉校內有些美國教職員。就讀這所學校的大都是北韓菁英的子女。

美國國務院官員今天就此事發布簡短聲明說：「我們得知有關一位美國公民在北韓被捕的報導。」

這位官員表示，「美國公民的安全是國務院最優先關切事項之一。傳出有美國公民在北韓被捕的消息後，我們會與瑞典駐平壤大使館合作處理」，因為瑞典大使館受託保護美國利益。

金學成是平壤科技大學兩週來第二位被捕員工。北韓上周證實，在該校擔任會計教授的另一位美國公民金相德（Kim Sang-Duk，譯音）4月22日被捕，罪名是意圖「推翻」平壤政權。

金相德在平壤科大任教數月後想要離開北韓，但在平壤的機場被捕。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：北韓又逮捕美國公民 美請瑞典協助處理


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.