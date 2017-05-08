馬克宏似勝券在握 料成法國最年輕總統
〔中央社〕法國今天舉行總統大選二輪決選，投票尚未結束，比利時媒體先揭露投票日對選民所作調查結果，顯示年僅39歲的中間派候選人馬克宏可望贏得約六成選票勝出，成為歷來最年輕總統。
法國總統決選要到晚間8時（台灣時間8日凌晨2時）才結束，但英國「地鐵報」（Metro）報導，鄰國比利時的「晚訊報」（Le Soir）分析四項在投票日對選民所作調查，作出上述推估。
路透社也報導，比利時法語廣播電視台（RTBF）透露，根據幾家民調機構對已投票或打算投票的選民所作調查，馬克宏（Emmanuel Macron）的得票率估計介於62%至64%間。
路透社表示無法證實這項資訊。根據法國的規定，在投票結束前，民調業者不得公布投票日當天所作調查的結果。
上述推估符合選前公布最後民調的趨勢，馬克宏以62%的支持度遙遙領先極右派對手瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的38%。
內政部公布的數據顯示，至下午5時的投票率為65.30%，低於4月第一輪投票的投票率，也低於以往三次總統大選同一階段的投票率。調查顯示，這次決選的不投票比率約在25%至27%，也就是投票率將在73%至75%，目前還不清楚投票率對結果可能有何影響。
希望鬆綁經濟與深化歐洲整合的39歲政壇新星馬克宏，這次決戰反移民、反歐盟的48歲女將雷朋。無論是誰贏得今天的大選，法國都篤定將面臨重大變化，或者出現歷來最年輕的總統，或者產生歷來首位女性總統。這場選舉關係重大，除將決定法國未來走向，也可能影響歐洲的未來。
法國名列世界第六大經濟體，是聯合國安全理事會的常任理事國，而且也是全球軍事大國。這是法國1958年成立現代共和國以來，左右兩派傳統政黨首次都沒有候選人挺進總統大選的決選。
雷朋將這次大選定位為「全球主義者」和「民族主義者」的對決。前者代表馬克宏陣營，他們主張開放貿易，接納移民以及分享主權；她的陣營則力倡捍衛邊界和國家認同。
儘管雷朋在民調中落居下風，她希望能爆冷逆轉勝，如同英國意外在公投中決定脫離歐洲聯盟，以及美國出人意料選出川普為總統。
萬一雷朋果真贏得大選，由於她主張關閉邊界，拋棄歐元以及廢除貿易協定，歐盟存廢恐將面臨考驗。
即使雷朋敗選，與她所領導極右派民族陣線上次在2002年挺進決選時的得票數相較，她贏得的選票可能倍增，顯示出選民對法國主流政治勢力的不滿。
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標題：馬克宏似勝券在握 料成法國最年輕總統
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