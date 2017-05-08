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大贏30％ 馬克宏成最年輕法國總統
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法國大選投票 比利時媒體搶先公布出口民調

比利時媒體搶先公布出口民調，中立派「前進黨」候選人馬克宏（Emmanuel Macron）囊括逾60%選票。（彭博）

2017-05-08  00:21

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選第2輪投票正如火如荼進行中，雖然投票尚未結束，比利時媒體已搶先公布出口民調，中立派「前進黨」候選人馬克宏（Emmanuel Macron）囊括逾60%選票。

《路透》報導，比利時廣播電台RTBF援引法國內政部的消息來源指出，總結多個民調機構調查結果，馬克宏得票數領先，囊括62至64%的選票。比利時媒體《Le Soir》也指出，根據3個不同民調機構，馬克宏得票數逾60%。

但RTBF也指出，這只是估計值，民調顯然尚未完成，大多數的投票站預計在當地時間19時（台灣時間8日凌晨1時）關閉，巴黎等大城市的則會在當地時間20時關閉（台灣時間8日凌晨2時）。

另外，根據法國內政部公布的統計資料，截至當地時間下午5時（台灣時間7日晚間11時），投票率為65.3%，比2012年下降約6%。

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  • 極右派「民族陣線」候選人勒班（Marine Le Pen）。（法新社）

    極右派「民族陣線」候選人勒班（Marine Le Pen）。（法新社）

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