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大突破！跨性別者 前進古巴教堂

在古巴，首次由3名跨性別者主持了彌撒（Mass）儀式。（路透）

2017-05-08  00:13

〔即時新聞／綜合報導〕當地時間週五（5日）在古巴，首次由3名跨性別者主持了彌撒（Mass）儀式，讓古巴LGBT族群再次向前跨了一大步。

據《路透》報導，古巴時間週五在馬坦薩斯（Matanzas）的教堂，3位分別來自巴西、加拿大與美國的牧師與世界各地的LGBT天主教信徒們齊聚一堂，進行首次由跨性別牧師主持彌撒儀式，以及其他的活動。

來自華盛頓的一位跨性別者牧師說：「這不但是古巴首次進行，而且也是世界上的第一次。」參與者們紛紛表示，古巴對於跨性別者的態度正在進步當中，甚至由政府資助進行變性手術。

在早期，不論是宗教信徒或同性戀都要被送往「勞改營」進行矯正。雖然目前禁令已解除，但在古巴仍有許多法令落後鄰近的美國。例如同性婚姻尚未在古巴合法化，而同性伴侶們也無法領養小孩。

據中文維基百科，LGBT文化或稱同志文化，是由女同性戀（Lesbian）、男同性戀（Gay）、雙性戀（Bisexual）、跨性別（Transgender）等群體所構成的次文化。

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  • 世界各地的LGBT天主教信徒們齊聚古巴教堂。（路透）

    世界各地的LGBT天主教信徒們齊聚古巴教堂。（路透）

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