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用太極招搖撞騙 太極拳大師：只是少數人

2017-05-07  23:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國「格鬥狂人」徐曉冬與「太極宗師」魏雷的一場江湖約戰，引起外界對傳統武術實戰性的質疑，中媒報導，陳氏太極「四大金剛」之一的朱天才認為，現時在社會上，確實有人靠著太極招搖撞騙、作假，但這些人只是少數，不能這樣就認為說太極是假的。

《華西都市報》報導，太極中的假大師，最出名的為之前的閆芳，她接受中國央視採訪時，表演了「掌風傷人」、「凌空勁」，但後來這些東西全被證明是捏造。朱天才直言，閆芳就是名無恥之途。

朱天才認為，要淨化現在的太極環境，確實也沒有個太好的辦法，「放在古代，可能就是直接上門踢館，大家一搭手就知道真假了。但是現在肯定不可能，我們只能做到的就是盡量呼籲。」

面對外界對太極的質疑，朱天才說：「太極是一種文化，是一種傳承，是老祖宗留下來的，它是一種哲學，一種道理。所以，太極拳肯定不能假的。 」他指出，太極拳本身的發展是從技擊而來，後來環境變化，現在以健身為主，「有人認為，太極拳不打人就是假的，這種認識首先就是錯誤的。」

朱天才認為，所謂的「假」，是部分人的部分行為，強調沒有假的太極，只有假的行為。

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  • 陳氏太極「四大金剛」之一的朱天才認為，現時在社會上，確實有人靠著太極招搖撞騙、作假，但只是少數。（圖擷取自華西都市報）

    陳氏太極「四大金剛」之一的朱天才認為，現時在社會上，確實有人靠著太極招搖撞騙、作假，但只是少數。（圖擷取自華西都市報）

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