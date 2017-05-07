法國總統大選將登場 羅浮宮外尋獲可疑行李

羅浮宮稍早傳出尋獲可疑行李袋。（美聯社）

2017-05-07 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕法國大選決選投票今天登場，被看好將當選總統的馬克宏可能在法國羅浮宮博物館（Louvre Museum）外發表勝利談話，稍早傳出警方在羅浮宮外尋獲一個可疑的旅行袋，警方隨即疏散在場媒體和民眾，不過目前已將警報解除。

綜合外媒報導，法國警方發現可疑行李袋後，將羅浮宮周圍封鎖，馬克宏的競選發言人Pauline Calmes也證實此傳聞。警方並未具體說明行李袋的細節，僅下令指示將人員撤離。

馬克宏團隊也表示，在巴黎市中心設立的一個媒體室，也有約300名記者被疏散，作為「預防措施」。

警方人士表示，封鎖羅浮宮周邊，並進行搜索是為了消除任何疑慮。目前警方已將警報解除，羅浮宮也恢復開放。

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