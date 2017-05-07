法國總統大選將登場 羅浮宮外尋獲可疑行李
2017-05-07 22:40
羅浮宮稍早傳出尋獲可疑行李袋。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕法國大選決選投票今天登場，被看好將當選總統的馬克宏可能在法國羅浮宮博物館（Louvre Museum）外發表勝利談話，稍早傳出警方在羅浮宮外尋獲一個可疑的旅行袋，警方隨即疏散在場媒體和民眾，不過目前已將警報解除。
綜合外媒報導，法國警方發現可疑行李袋後，將羅浮宮周圍封鎖，馬克宏的競選發言人Pauline Calmes也證實此傳聞。警方並未具體說明行李袋的細節，僅下令指示將人員撤離。
馬克宏團隊也表示，在巴黎市中心設立的一個媒體室，也有約300名記者被疏散，作為「預防措施」。
警方人士表示，封鎖羅浮宮周邊，並進行搜索是為了消除任何疑慮。目前警方已將警報解除，羅浮宮也恢復開放。
相關影片請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 日媒：中國要求美國撤換太平洋司令遭拒絕
- 和徐曉冬決戰雪峰之顛？ 青城派美女出面回應了！
- 徐曉冬傳遭警方傳喚 助理：不實謠言
- 薩德飛彈後的下一步 駐韓美軍擬建置情報部隊
- 日茨城縣溫泉宣傳片 猛男伸展操讓網友血脈賁張
網友回應
熱門新聞
- 又是酒駕肇事！21歲男駕BMW撞死76歲老婦
- 年輕人應追求興趣非名利 柯：先吃飽比較重要
- 今日NBA季後賽戰績
- 小丸子開球 主場「猿」味和風
- 勒班︰不論輸贏 我已改變法國
- 日職》駿太敲再見安 歐力士險勝火腿（影音）
- MLB》降3A不洩氣 胡智為：把自己準備好，回到大聯盟
- 借牌進口非法農藥 物流公司經理人判刑6月
- 中國遠海長訓 馮世寬：帶給台灣戰備壓力
- 待轉遭BMW高速撞上 機車解體老嫗慘死
- 中職》狄馬克挑釁釀衝突 洪總說重話（影音）
- 陸軍T65K2槍機遺失 約談45官兵
- 璞園球星來了！農博當一日店長
- 鄭鎧文上一軍 蔗總︰打2轟回來
- 胸部走山到腹部 DIA恩真糗變4奶
- 2轎車驚險擦撞 差1公尺就撞上小7門口
- 花火節後全島停電 澎湖吉貝島來電了
- 全大運》池畔傳回捷報！輔大安廷耀游破全國紀錄
- 女大生協助彩妝 阿嬤粉墨登場歡慶母親節
- NBA》火氣大！KD兇爵士吉祥物：他X的給我滾下場（影音）
- 課堂放A片猥褻10多名學童 76歲狼師收押禁見
- 補教狼師引恐慌 許毓仁：根本問題是「教育體制」
- （影音）洪榮宏開唱第2場 真假媽媽都來了
- 又是過彎失速 無照騎士狠撞休旅車慘死
- 《星際大戰》丟震撼彈 芬恩男男戀波
- 去年才出道 老蕭領軍獅子爽摘3獎
- Airbnb進軍台灣 觀光局籲：主動查核非法日租業者
- 若沒WHA邀請函 專家：像高鐵自由座 沒位變站票
- 百歲製茶師與民共採春茶 傳承製茶好手藝
- 警在新堀江緝嫌連開5槍 1警遭歹徒開車衝撞受傷
- 大腸癌罹患率高 桃市議員倡免費篩檢提前到40歲
- 〈戀愛應援團〉專情不苦 就怕死心眼
- 中職》返回4棒太拚 高國輝棒子都打飛了（影音）
- 國民黨不重視青年？ 洪秀柱不服氣舉對手為例
- 毒蟲偷車才交保 不思悔改又偷車被逮
- 梅雨尚未報到 吳德榮指未來一週天氣悶熱
- 超A評論》總統大選及勒龐現象：台灣需要的法國學
- 浪漫夏之雪！ 彰縣八卦山桐花爆開 遊客如癡如醉
- 驚悚！男子到警所自焚…竟是抗議酒駕被逮
- 超商又有新服務？奧客在餐桌上剃狗毛...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：法國總統大選將登場 羅浮宮外尋獲可疑行李
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分