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法總統大選投票率低 中午僅28％

候選人馬克宏（Emmanuel Macron）與妻子前往投票所。（法新社）

2017-05-07  22:15

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選正進行第二輪投票，法國內政部公佈中午前的投票率僅28.23%，為2002年以來最低。

根據《路透》報導，法國內政部公佈中午前的投票率僅28.23%，為2002年總統選舉（26.19%）以來最低，2012和2007的中午投票率分別為30.66%和34.11%。首份預測結果預計在格林威治時間晚間6點（台灣時間8日凌晨2點）公布。

中間派「前進黨」候選人馬克宏（Emmanuel Macron）與極右派政黨「民族陣線」勒班（Jean Marie Le Pen）已分別前往投票，現任總統歐蘭德（François Hollande）也已完成投票。

目前法國總統任期為5年，可連選連任一次。現任總統歐蘭德因執政滿意度僅剩4%，甚至被稱為「最不受歡迎總統」，公開宣布不競選連任，成為1958年第五共和以來法國首位自動放棄連任的總統。

候選人勒班（Jean Marie Le Pen）由投票所走出。（美聯社）

現任總統歐蘭德（François Hollande）也已完成投票。（法新社）

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