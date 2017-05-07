勒班力拚法國總統大位 老爸卻打臉...

法國總統大選第2輪投票正如火如荼進行中，極右派的民族陣線候選人勒班（Marine Le Pen）力拚總統大位。（路透）

2017-05-07 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選第2輪投票正如火如荼進行中，極右派的民族陣線候選人勒班（Marine Le Pen）力拚總統大位，但她的父親在接受訪問，卻暗示勒班不適合當總統。

綜合外媒報導，88歲的老勒班（Jean-Marie Le Pen）大選前夕於巴黎的辦公室接受《The Sunday Times》訪問，談到女兒是否有成為總統的潛力，他說，「她有個性，她不缺這個。但是也需要有其他特質。」

老勒班說，女兒勒班在上週電視辯論的表現令人失望，並批評她未就如何打這場選戰向他求教。他指責勒班的顧問低估了「非常穩固的」馬克宏（Emmanuel Macron），錯誤地「期望他失敗或心理崩潰」。

老勒班還說，他相信他28歲的孫女、民族陣線黨籍的國會議員Marion Maréchal-Le Pen，將會是更好的總統候選人。

老勒班是民族陣線的創黨人，女兒勒班在2011年接下黨魁一職後，為了政治前途，在3年前將言論、立場偏激的老勒班踢出民族陣線。

儘管在此之後，2人關係冷淡，老勒班仍強調他希望女兒勝選，雖然機率很小，「我已經明確地呼籲民眾投票支持勒班。」