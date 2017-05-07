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全球最胖男曾重達595公斤 將動減肥手術

2017-05-07  20:51

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥33歲男子佛蘭柯（Juan Pedro Franco）最胖時體重超過半噸，達到595公斤，曾是全球最胖男子，過重的身軀讓他無法行走，導致他過去7年來都躺在床上，他在去年11月被送到醫院，經過幾個月飲食控制後，他減去175公斤，終於可以進行手術，手術將在本週二（9日）進行，他也對手術充滿信心。

《路透》報導，佛蘭柯住在墨西哥中部城市阿瓜斯卡連特斯（Aguascalientes），他在去年11月被特殊的救護車送到墨西哥第二大城瓜達哈拉哈（Guadalajara）的醫院，進行專業評估。

由於佛蘭柯患有糖尿病與器官衰竭，使得立即進行手術不可行，他於是進行了數個月的減肥計畫，終於達到可以進行手術的條件，醫療團隊對此嚴陣以待，手術過程中，將會有麻醉、心臟科醫師在旁監測其徵狀。

佛蘭柯從17歲受傷後開始發胖，這幾年間幾乎沒有動過，導致他體重越來越重，他的母親對這場手術樂觀看待，佛蘭柯本人也對手術充滿信心。

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  • 曾是全球最胖男子的佛蘭柯（右）在經過減肥後，終於可以進行手術，圖為他今年3月的模樣。（法新社）

    曾是全球最胖男子的佛蘭柯（右）在經過減肥後，終於可以進行手術，圖為他今年3月的模樣。（法新社）

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