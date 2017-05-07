中國放生泥鰍才10分鐘... 市民狂打撈：活的才香啊！

當天放生約10萬隻泥鰍。（圖擷自中新網）

2017-05-07 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕慈善團體的放生舉動，常被批評破壞食物鏈，對動物本身可能也沒有幫助。昨天中國瀋陽放生10萬隻泥鰍，不料才放生10分鐘，就吸引附近民眾打撈熱潮，還有人直說，「剛放的，都是活的，吃著才香呢！」

根據中媒報導，昨天中國瀋陽進行泥鰍放生運動，釋放了近200箱的泥鰍，據稱當天放生約10萬隻泥鰍，全都從市場批發而來。一名路過的蔡姓市民開心說，「個頭都不小，活蹦亂跳的。」不過他認為，放生地點河道太窄，造成泥鰍聚集，很快就被捕撈走，最後仍逃不過死劫。

放生活動一結束，許多民眾冒著寒冷天氣下河捉泥鰍，甚至有專業人士用約1公尺長的魚網打撈，直接站在湖邊捕魚，相當愜意。另外有民眾被問泥鰍是否能吃，興奮回答「剛放的，都是活的，吃著才香呢！」

一名在旁圍觀的女子表示，該河道平常不少人會垂釣，「（泥鰍）早晚逃脫不了死的命運」。另一名孫姓市民也說，「這些魚都是魚塘養的，一股腦兒放到這裡不見得適應這河裡的環境。」