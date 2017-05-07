| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

沒收到邀請函 世衛顧問召集人：該高調就高調

2017-05-07  19:45

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部世界衛生顧問團召集人、前外交部次長高英茂今天表示，如果世界衛生大會（WHA）今年不發邀請函給台灣，他呼籲政府應提高規格喚起國際社會的重視，應「該高調就高調」，像是動員要求在大會上公開辯論，或是召開國際記者會，迫使國際社會表明，台灣今年沒收到邀請函是政治考量還是醫療上的專業考量？

明（8）天就是今年WHA報名截止日，而台灣至今仍未收到邀請函。

高茂英表示，如果台灣真的沒有受邀，那麼這樣「不公不義」會對國際醫衛體系帶來負面影響。醫療無國界，防疫不能有缺口，台灣爭取參加並不是只為台灣一己之利。高英茂說，國際社會應該要面對現實，記取經驗，如果對醫療防疫不重視，那麼國際社會應感到羞愧。

高茂英對總統蔡英文多次使用推特向國際發聲，也在記者會上多次提到此事，表示讚許，但若還是沒有拿到邀請函，那就應該用更高規格的方式，動員起來展現態度，來喚起國際社會的重視。而不論是否受邀，代表團也應如期出發，在場外也可以召開國際記者會。

廣告
  • 高英茂今天表示，如果世界衛生大會（WHA）今年不發邀請函給台灣，他呼籲政府應提高規格喚起國際社會的重視。（資料照，記者黃耀徵攝）

    高英茂今天表示，如果世界衛生大會（WHA）今年不發邀請函給台灣，他呼籲政府應提高規格喚起國際社會的重視。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WHA邀請函 世界衛生大會
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：沒收到邀請函 世衛顧問召集人：該高調就高調


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.