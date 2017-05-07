沒收到邀請函 世衛顧問召集人：該高調就高調

2017-05-07 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部世界衛生顧問團召集人、前外交部次長高英茂今天表示，如果世界衛生大會（WHA）今年不發邀請函給台灣，他呼籲政府應提高規格喚起國際社會的重視，應「該高調就高調」，像是動員要求在大會上公開辯論，或是召開國際記者會，迫使國際社會表明，台灣今年沒收到邀請函是政治考量還是醫療上的專業考量？

明（8）天就是今年WHA報名截止日，而台灣至今仍未收到邀請函。

高茂英表示，如果台灣真的沒有受邀，那麼這樣「不公不義」會對國際醫衛體系帶來負面影響。醫療無國界，防疫不能有缺口，台灣爭取參加並不是只為台灣一己之利。高英茂說，國際社會應該要面對現實，記取經驗，如果對醫療防疫不重視，那麼國際社會應感到羞愧。

高茂英對總統蔡英文多次使用推特向國際發聲，也在記者會上多次提到此事，表示讚許，但若還是沒有拿到邀請函，那就應該用更高規格的方式，動員起來展現態度，來喚起國際社會的重視。而不論是否受邀，代表團也應如期出發，在場外也可以召開國際記者會。