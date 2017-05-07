「便便」下水嘍！紐西蘭團體抗議水質政策

紐西蘭行動團體施放「便便」樣式的繪文字（Emoji）氣球以示抗議。（圖擷取自《BBC新聞網》）

2017-05-07 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭行動團體因不滿政府的水質政策，在湖上施放50個「便便」氣球以示抗議。

根據《BBC》報導，紐西蘭行動團體「行動站」（Action Station）因不滿制定的新水質標準，在靠近召開會議廳的奧哈庫里湖（Lake Ohakuri）上，施放了50個「便便」樣式的繪文字（Emoji）氣球，以抗議新制定的水質標準無法改善水質。

今年3月，新政策也受到公眾的關注。根據紐西蘭環保部長的新政策，要在2040前讓國內90%的河流都適合游泳。然而該組織表示，新的水質標準只量測大腸桿菌數量多寡，但水中可能含有其他有害物，有些則來自糞便上的細菌。

目前「便便」氣球可以向組織購買。組織人員表示，他們之後還會在惠靈頓港（Wellington Harbour）執行類似的抗議活動。