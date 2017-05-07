薩德掀反韓潮？ 中國人網購韓貨不減反增逾50％

2017-05-07 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕南韓部署薩德抵禦北韓，引發中國對南韓實施經濟報復，但根據當局發布的最新網購統計資料，今年第一季度的中國人網購韓貨的購買金額，增加了50%以上。

南韓《中央日報》報導，南韓統計廳4日發布的「3月網絡購物動向」顯示，今年第一季度網路海外直銷總額，中國就貢獻了80.6%，為6218億韓元（約165億台幣），與去年同期相比，增加了59.2%，比較上一季度，則增加6.2%。但與去年、前年相比，增幅有所減少。

南韓今年第一季度的網路海外直銷總額為7716億韓元（約205億台幣），中國佔了80.6%，其次是美國458億韓元（約12億台幣），日本339億韓元（約9億台幣），東協國家207億韓元（約5.5億台幣）。

依購物類別區分，銷售額最高的是化妝品，佔了76.9%，為5932億韓元（約157億台幣），與去年同期相比增加了70.7%。服裝時尚相關商品則有1025億韓元（約27億台幣），家電與電子通訊設備為187億韓元（約5億台幣）。

報導指出，雖然銷售總額的增幅與過去相比有所放緩，體現薩德的影響，但中國人對韓國化妝品的網購需求依然存在。