法國政府下令 禁止圈養海豚、鯨魚
2017-05-07 20:10
法國政府在6日宣布，禁止圈養海豚、鯨魚，動保人士則盛讚這是「法國歷史性的進步」。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕法國政府在6日宣布，禁止圈養海豚、鯨魚，業者稱這項禁令是個「炸彈」，動保人士則盛讚這是「法國歷史性的進步」。
《BBC》和《法新社》報導，法國環境部表示，部長Segolene Royal在上週三（3日）簽署一項法案，嚴格控制養殖海豚，但在發現一些動物被餵食毒品後，在週六決定法規需要更嚴苛，除了已被授權在海洋館生活的殺人鯨和寬吻海豚，全面禁止圈養海豚、所有鯨魚和鯨鼠海豚科。
新規定還同時禁止動物和公眾直接接觸、水池要加大至少150%，並禁止在水中加入氯氣。水族館等業者有6個月的緩衝期以適應新規，還有3年時間改善水池大小。
動保人士讚揚這項禁令是「法國歷史性的進步」，5個動保組織在聯合聲明中指出，這意味鯨豚的養殖、交流和進口計畫的結束，「我們領土上的海上馬戲團預定將終結」。
法國動物園協會則抱怨，當局沒有就禁令徵詢他們的意見，歐洲知名的法國昂蒂布海洋公園（Marineland Antibes）的主管Jon Kershaw相當憤怒，直說政府的決定對水族館這樣的企業而言，就像「炸彈」一樣。
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