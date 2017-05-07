2017恐攻地圖怵目驚心 今年已412起2853人喪生
2017-05-07 19:04
2017至今已發生了412起恐攻，造成2853人喪生。（圖擷取自TerroristAttack2017）
〔即時新聞／綜合報導〕這份「2017恐怖攻擊地圖」是利用維基百科的資訊開發出的互動地圖（Esri Story Maps），用視覺化的方式讓人了解恐怖攻擊發生的地區以及死傷人數。2017至今已發生了412起恐攻，造成2853人喪生。
這份地圖，將全世界的恐攻事件分為8大項，其中又以伊斯蘭國、開打組織（Al-Qaeda）、索馬利亞青年黨（Al-Shabaab）、博柯聖地（Boko Haram）、庫德斯坦工人黨（PKK）和塔利班組織（Taliban）較為世人所知。2017截至今天發動最多起恐攻事件的為伊斯蘭國，共發起144起，造成1196人喪生，攻擊區域主要集中在中東，不過歐洲、東南亞與澳洲等也都有他們的黑影。
根據外媒報導，這份令人不安的地圖，是由「和平科技實驗室」與美國愛斯睿（Esri）公司所開發，面對逐年增加的恐怖攻擊事件，希望能透過向更多人公開恐攻次數與罹難人數，喚醒大家對恐怖攻擊的重視。
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