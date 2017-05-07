IS又傳自殺炸彈攻擊 美軍顧問駐紮基地2死6傷

IS傳炸彈攻擊，造成2死6傷。（路透）

2017-05-07 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕有美軍顧問駐軍的伊拉克基地今天傳出遭自殺炸彈攻擊，造成2死、6傷，目前依斯蘭國（IS）已坦承犯案，據稱他們穿上庫爾德部隊（Kurdish forces）的制服，也刮掉鬍子，因此沒被認出。

《路透》報導，除了造成基地2死、6傷，IS的2名炸彈客在K1基地前引爆時死亡，另外3名聖戰士則被吉爾庫克的庫爾德部隊殺死。

一名軍方官員表示，「IS人士穿上像庫爾德部隊（Kurdish forces）的制服，並且刮掉鬍子，看起來和我們一樣」。IS也發聲明為事件負責，並表示此攻擊殺死、傷害了數十人，並提到庫德族組成的庫爾德武裝人員（Peshmerga）和來此的美軍顧問。

報導指出，由美軍支持的伊拉克部隊目前正在試圖將IS趕出摩蘇爾（Mosul），不過大量地區仍被IS武裝控制。