男子家暴後道歉 妻：別吃辣椒醬，我放了老鼠藥

2017-05-07 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省有名陳姓男子和妻子吵架，事後他覺得自己不對，於是在隔天早上向妻子道歉，豈料妻子竟和他說：「桌上那瓶辣椒醬你不要吃，我昨晚放了老鼠藥。」陳男心想：「如果我今早沒有跟她道歉的話，不就要被老鼠藥毒死了嗎？ 」於是報警處理，結果警方鑑定後，辣椒醬真的驗出了老鼠藥「溴敵隆」成份。

《安徽商報》報導，整件事情發生在去年9月3日，陳男在當天上午8點向警方報案，並告知上述事件，警方到陳男家中後採取辣椒醬後，驗出了老鼠藥「溴敵隆」成份，於是帶回陳男的妻子汪女訊問。

汪女供稱，陳男平時對她和女兒都很不好，還會用暴力手段，案發前一天因為女兒的功課問題，所以和陳男吵了起來，過程中她被陳男丟桶子砸中，臉部受傷，陳男更罵說要殺死她們母女，在吵完架後，丈夫去睡覺，她越想越氣，所以在3日半夜，把老鼠藥放進丈夫平常愛吃的辣椒醬裡。

汪女說，但隔天一早她氣消得差不多了，也覺得這樣會發生嚴重後果，恰好丈夫也向她道歉，所以就把辣椒醬裡有老鼠藥的事情告訴丈夫，叫他別吃。

事後檢察機關在審查案件時，認為汪女雖涉嫌故意殺人罪，但因其有效阻止犯罪結果發生，也就是犯罪中止，可以不起訴；但也有聲音認為這是嚴重犯罪，應該要向法院提起公訴，依法做出裁決。

當地的祁門縣人民檢察院決定對該案進行公開審查，在近日邀請了偵查部門、政協委員、人民監督員、婦女代表、新聞記者、被害人、犯罪嫌疑人及其辯護人等近20人與會，按照不起訴案件公開審查程序聽取意見，出席各方一致同意檢察機關對該案不起訴，被害人陳男也同意。

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