可耗精力減戾氣？ 英囚犯倡監獄准用性愛娃娃

2017-05-07 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名男性囚犯正在爭取牢內「性福」，提倡在監獄內可被准許使用性愛娃娃，理由是可改善囚犯戾氣，且當局不必為此破費，因為囚犯們願意自費購買。

英國《每日郵報》報導，被關在英國諾丁罕郡（Nottinghamshire）內一座監獄的囚犯斯維茲（Jack Swarez），日前去信監獄網站指出，監獄裡滿是血氣方剛、體內充滿大量男性賀爾蒙的青年，在無處發洩的情況下，苦悶的牢獄生活讓這些人容易惹事生非。

斯維茲建議，應該開放讓性愛娃娃進入監獄，他認為如此一來，男性囚犯可藉此消耗睪固酮，減少戾氣，改善行為。他說，曾在電視節目中看到，一些成年男子在性愛娃娃的陪伴下，生活得十分快樂，看似毫無壓力。

斯維茲還說，因為這些娃娃必須吹氣才可用，這讓囚犯自動進行肺部運動，有助改善吸菸造成的傷害，「這是雙贏局面！」