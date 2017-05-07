北韓核試場又有動靜 大量採礦車出沒疑挖新坑道
2017-05-07 17:06
北韓核試場又恢復活動，大量採礦車出沒，疑似挖掘新坑道。（圖擷自38 North）
〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島情勢緊張，全球都在關注北韓何時會進行第6次核子試驗，最近北韓豐溪里核試場又開始活動，傳出該核試場出現大量採礦車輛，疑似在挖掘第4坑道，外界推測北韓可能在數個坑道內同時進行核試驗，來增加威脅力道。
據韓國放送公社（KBS，韓國廣播公社）報導，有北韓消息人士指出，北韓最近開始在豐溪里核試場，利用大量採礦車輛挖掘第4坑道，北韓衛星觀察網站「北緯38度」的最新衛星照也顯示，豐溪里核試場又恢復活動，有工作人員在當地進出，也拍到採礦車等影像，該地區過去幾週沒有被拍到任何車輛或人員。
對於北韓挖掘新坑道的意圖，外界有不同的解讀。有專家分析，北韓若在距離第2、3坑道不遠處挖掘這條新坑道，就難以在這兩條坑道內進行核試，這可能是北韓遲遲不進行第6次核試的原因；也有人推測，這可能是北韓為了能在幾個坑道同時進行核試驗而擴建新坑道，以增強威脅力道。
北韓今年初在豐溪里核試驗場挖掘第2、3坑道，讓外界懷疑北韓準備進行新的一輪核試，不過在4月曾拍到當地工人在舉行排球比賽，外界推測，北韓明知自己被監視，所以故意用排球賽擾亂視聽。
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