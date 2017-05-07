法國大選最終投票 裸胸抗議又登場了！

FEMEN成員拉布條裸胸抗議。（法新社）

2017-05-07 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕法國大選投票開始，前一輪投票時曾以裸胸方式抗議的女性主義運動團體「費曼」（FEMEN）今天再登場，她們在法國北部埃南博蒙（Henin-Beaumont）拉布條，向女性候選人勒班示威。

綜合法媒報導，FEMEN幾名成員今天在埃南博蒙抗議，同樣用裸胸方式表達不滿，並掛上「瑪琳（勒班）掌權、瑪麗安將絕望」布條，意指若勒班當選，象徵法國自由、平等、博愛、法國革命精神的瑪麗安形象將絕望。

活動開始不久後，幾名成員隨即被警方帶走。前一輪投票FEMEN組織也曾動員抗議，在勒班投票所前「上空」鬧場，當時她們頭戴美國總統川普與勒班的面具。過去FEMEN也不斷批評勒班是「假女性主義者」等。

目前大選投票已展開，首份預測結果預計在格林威治時間晚間6點（台灣時間8日凌晨2點）公布。