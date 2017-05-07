從簽名字跡分析 筆跡專家：川普夫婦性格...

川普的簽名字跡。（美聯社）

2017-05-07 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普自上任以來一直是各界關注焦點，最近更有筆跡專家從川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的簽名字跡分析兩人個性，認為川普精於分析、虛榮心高，梅蘭妮亞則是思緒敏捷、腦筋動得快。

綜合報導指出，筆跡專家庫爾茨（Sheila Kurtz）最近分析了川普和梅蘭妮亞的簽名字跡。她從字跡推測川普非常精於分析、思考敏捷，也很唐突。川普的筆跡中有許多畫得很高的筆劃，這顯示他的虛榮感很重。庫爾茨曾看過許多簽名，但沒人的簽名透露出像川普一樣高的虛榮心。

庫爾茨也說，從梅蘭妮亞的簽名幾乎看不出她在寫什麼，這代表她是個重隱私的人。而且梅蘭妮亞簽名中的第一個字母M往上的筆劃既尖銳又直接，姓氏中T和P兩撇的往下筆畫也相當尖銳。庫爾茨認為尖銳、垂直的字跡顯示梅蘭妮亞思緒敏捷、腦筋動得快，而且能快速吸收訊息。