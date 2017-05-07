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豬肉湯忘了放魚露 逆子亂刀砍死老父

2017-05-07  16:32

〔即時新聞／綜合報導〕泰國武里南府1名36歲男子端帕昆（Sakdin Duangphakhon），因父親沒在他最愛的豬肉湯裡放魚露，一氣之下，先持玻璃瓶砸頭，再拿菜刀狂砍父親10多刀洩憤，導致父親傷重不治。

英國《太陽報》報導，端帕昆5日買了豬肉回家後，65歲的父親自告奮勇說要下廚。隔沒多久，端帕昆餓到受不了，要求「現在」就要吃，即使父親告訴他，這樣菜不好吃，他也不管，無可奈何的父親，只好先盛盤端上桌，順口交代一句「啊，我忘了加魚露」，喝了點酒的端帕昆頓時勃然大怒，拿起玻璃瓶直接朝父親頭部猛砸，再拿菜刀往他背部猛砍10多刀，母親見狀嚇得趕緊奔出家門討救兵。

警方透露，他們抵達現場時，端帕昆正老神在在地，躺在屋外的吊床內，事後端帕昆也坦承殺人，並重述事發經過，他也依照警方要求，在父親遺體前下跪道歉。

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  • 泰國武里南府1名36歲男子端帕昆，因午餐沒加魚露，一氣之下，持玻璃瓶砸頭、菜刀狂砍父親10多刀。（圖擷取自《太陽報》）

    泰國武里南府1名36歲男子端帕昆，因午餐沒加魚露，一氣之下，持玻璃瓶砸頭、菜刀狂砍父親10多刀。（圖擷取自《太陽報》）

  • 端帕昆父親遭亂刀砍死。（圖擷取自《太陽報》）

    端帕昆父親遭亂刀砍死。（圖擷取自《太陽報》）

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