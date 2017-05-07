越南巴士遭逆向卡車猛撞 釀11死23傷
2017-05-07 15:31
越南一輛巴士遭逆向卡車撞擊，造成11死23傷。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕越南嘉萊省今日早上，一輛卡車逆向行駛在單行道上，撞上載著36名乘客的巴士，造成11死23傷慘劇。
據《海峽時報》報導，巴士司機當場死亡，生還的乘客們被困在車上無法動彈，救難人員緊急打破車門玻璃，以搶救受困的傷患。
報導中指出，越南的道路交通事故相當多，去年就有將近9000人在車禍中死亡，原因在於狹窄的高速公路、散漫的車輛維護、駕駛不在意路況等等。
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