法國大選投票日不平靜 巴黎1男子遭槍殺
2017-05-07 15:19
法國第二輪投票已經在台灣時間下午2點開始，投票將一直進行到台灣時間8日凌晨1點結束。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選第二輪投票在法國當地時間今天上午8點（台灣時間下午2點）正式開始，但投票前一夜不平靜，當地時間昨晚9點半（台灣時間今晨3點半）在巴黎郊區發生槍擊事件，一名男子在車內遭人擊斃。
據法國媒體《巴黎人報》（Parisien）報導，在法國總統選舉第二輪投票站開啟前幾個小時，巴黎郊區一家速食店停車場發生一起槍擊事件，一名男子在車內遭不明人士連開11槍當場死亡，死者有前科，最近一次違法行為發生在2010年，警方已經展開調查，據目擊者表示，兇手可能與死者有恩怨。
另據《俄羅斯衛星網》報導，第二輪投票開始，法國警方如臨大敵，為防恐怖攻擊發生，法國警方昨公佈了3名涉嫌在法國策劃恐攻嫌犯的特徵，讓法國民眾提高警覺。
法國第二輪投票已經開始，中間派「前進黨」候選人馬克宏（Emmanuel Macron）與極右派政黨「民族陣線」勒班（Jean Marie Le Pen）將一決雌雄，法國本土大約有6.7萬個投票所，投票將一直進行到當地時間下午7點，即台灣時間8日凌晨1點結束。
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