澳洲野生鮭被當飼料 中國網友：痛心疾首！

這些野生鮭魚氾濫成災，已經威脅到龍蝦的生存，所以當地漁民賤價出售這些野生鮭作為龍蝦飼料。（圖擷自《ABC》）

2017-05-07 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕繼丹麥生蠔、古巴螃蟹後，中國人把目標轉至澳洲鮭魚！澳洲西南部帕里海岸（Parry Beach）最近傳出野生鮭氾濫，因當地人不擅料理，被當作龍蝦飼料賤價出售。許多中國網友得知後表示操心，「讓我來吧！紅燒也好乾煎也罷，幾分鐘能解決掉！」

日前丹麥生蠔過度氾濫，丹麥駐中使館發微博呼籲中國人幫忙吃，許多中國網友表示已買好機票；隨後古巴也傳出螃蟹盛產，當時中國網友也熱烈討論要前往古巴，最近則把目標轉向鮭魚太氾濫的澳洲。

針對帕里海岸居民不太善長料理野生鮭，有中國網友不滿表示，「我大中華的吃貨們真是痛心疾首！」並說「煎、焗、炸、烤、炒、蒸、熏、燉、煮，隨便哪一種不都能解決嗎？！」也有許多人跟著表示，澳洲人把鮭魚拿去當飼料，讓他們很操心。

還有許多網友自發教當地人如何做鮭魚料理，另外澳洲媒體則以「你們都去丹麥吃生蠔了，誰來救救我們的鮭魚啊？」為題，因鮭魚氾濫，當地人卻因為野生鮭有腥味沒人想吃。