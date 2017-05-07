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鳥群在暴風雨中飛行 撞上摩天大樓慘死

2017-05-07  16:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一群鳥在暴風雨中飛行，疑因視線不佳，有將近400隻鳥紛紛撞上一棟23層高的摩天大樓，早上來上班的員工在大樓外的地面上，發現有數以百計的鳥類屍體。

綜合外媒報導，加爾維斯頓（Galveston）動保組織人員韓德森（Josh Henderson）表示，上週四（4日）上午該棟大樓職員上班時，發現地上有藍色、綠色、黃色和其他顏色高達上百隻的鳥屍，種類大約20種。救援人員經過清點後，發現共有鳥屍395隻，其中有3隻鳥幸運的存活下來，將會在德州野生動物中心接受治療。

當地專家表示，這些鳥類從中南美飛往北美，可能在飛越墨西哥灣途中疲勞，抵達德州後又碰到暴風雨這樣惡劣的天氣，鳥類飛得比平常還要低，加上因視線不佳，被摩天大樓辦公室的燈光給吸引，才會高速撞擊大樓而死亡。

韓德森也表示，會把這些死亡的鳥類屍體拿來做研究，想出如何可以避免讓鳥類撞上大樓的辦法。

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  • 美國德州一群鳥在暴風雨中飛行，將近有400隻鳥撞上一棟摩天大樓不幸死亡。（圖擷自《每日郵報》）

    美國德州一群鳥在暴風雨中飛行，將近有400隻鳥撞上一棟摩天大樓不幸死亡。（圖擷自《每日郵報》）

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