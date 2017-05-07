| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
越南巴士遭逆向卡車猛撞 釀11死23傷
 首頁 > 國際

美西南航空機長超溫馨舉動...感動百萬網友

最近美國航空公司醜聞頻傳，不過西南航空一名機長的舉動感動百萬美國網友。（彭博社）

2017-05-07  14:49

〔即時新聞／綜合報導〕近日各航空公司醜聞頻傳，不過美國西南航空最近卻被網友讚爆，一名資深機師李奇（John Richie）日前親自對他個人的第100萬名乘客表示謝意，除奉上香檳，還幫該乘客支付機票錢，影片曝光後在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，西南航空一名機長李奇為退休空軍，駕駛民航機已達22年，他在期間不斷紀錄自己的載客旅客人數，最近他個人的第100萬名乘客出現，他也做出感人回應，機上其他乘客也響起熱烈掌聲。

李奇當天用廣播表示，「今天是特別的日子，自從我開始擔任西南航空駕駛以來，我就開始記錄自已搭載過的乘客數，而今天剛好載到了第100萬名乘客！」隨後他走進機艙，除了拿出一瓶香檳給幸運女乘客，還在登機證上簽名，並拿出內含與機票價值的同等現金的信封。

過程全由西南航空的空服員珍妮佛（Jennifer Todd）拍下，影片上傳臉書後，網友觀看次數已破130萬。

相關影片請見：

廣告
  • 李奇親自為自己的第100萬名乘客送上祝福。（圖擷自每日郵報）

    李奇親自為自己的第100萬名乘客送上祝福。（圖擷自每日郵報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 感動 溫馨 美國 西南航空
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：美西南航空機長超溫馨舉動...感動百萬網友


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.