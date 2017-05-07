美西南航空機長超溫馨舉動...感動百萬網友

最近美國航空公司醜聞頻傳，不過西南航空一名機長的舉動感動百萬美國網友。（彭博社）

2017-05-07 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕近日各航空公司醜聞頻傳，不過美國西南航空最近卻被網友讚爆，一名資深機師李奇（John Richie）日前親自對他個人的第100萬名乘客表示謝意，除奉上香檳，還幫該乘客支付機票錢，影片曝光後在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，西南航空一名機長李奇為退休空軍，駕駛民航機已達22年，他在期間不斷紀錄自己的載客旅客人數，最近他個人的第100萬名乘客出現，他也做出感人回應，機上其他乘客也響起熱烈掌聲。

李奇當天用廣播表示，「今天是特別的日子，自從我開始擔任西南航空駕駛以來，我就開始記錄自已搭載過的乘客數，而今天剛好載到了第100萬名乘客！」隨後他走進機艙，除了拿出一瓶香檳給幸運女乘客，還在登機證上簽名，並拿出內含與機票價值的同等現金的信封。

過程全由西南航空的空服員珍妮佛（Jennifer Todd）拍下，影片上傳臉書後，網友觀看次數已破130萬。

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