不用麻煩了 義大利男和自己結婚
2017-05-07 14:19
義大利40歲男子魯傑羅（Nello Ruggiero）認為無法對任何人像對自己般愛得這樣深，決定和自己結婚。（圖擷自Nello Ruggiero臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕義大利40歲男子魯傑羅（Nello Ruggiero）深愛著自己，他認為已無法愛上任何人，像對自己般愛得這麼深，因此決定跟自己結婚。他的父母接受魯傑羅的決定，整個婚禮過程還被義大利電視節目拍攝下來。
據《Kurir》報導，魯傑羅騎著白馬來到婚宴現場，一些被蒙在鼓裡的賓客，還以為魯傑羅是要慶祝40歲生日，接著他們發現自己猜錯了。婚禮上由魯傑羅的姪子擔任伴郎，結婚戒指則戴在魯傑羅的手指上。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 日媒：中國要求美國撤換太平洋司令遭拒絕
- 和徐曉冬決戰雪峰之顛？ 青城派美女出面回應了！
- 反政府抗爭再起 委內瑞拉婦女上空抗議
- 美中看似針鋒相對 經貿暗通款曲
- 美西南航空機長超溫馨舉動...感動百萬網友
網友回應
熱門新聞
- 又是酒駕肇事！21歲男駕BMW撞死76歲老婦
- 待轉遭BMW高速撞上 機車解體老嫗慘死
- 客家桐花祭在外埔 吸引近千人參與
- 江聰淵爭取宜蘭縣長提名 林俊憲也贊聲
- 中客觀光縮減 邵族要討回孔雀園
- （影音）女導演嗆好萊塢「羞恥」 影后揭性別不平等內幕
- 健康充電站 ─ 關節炎治療講座
- 超商又有新服務？奧客在餐桌上剃狗毛...
- 談家暴問題 柯文哲：美國人比台灣人熱心
- 中職》狄馬克挑釁釀衝突 洪總說重話（影音）
- MLB》種族歧視一直存在 鈴木一朗：我曾被丟冰塊和銅板
- 老外屋頂活春宮 發現被拍 照樣完事
- MLB》大都會又有傷兵 游擊手撲球重挫拇指（影音）
- 尾上若葉嗨翻男粉 H奶洗臉送原味小褲
- 〈親子會客室〉B組的激勵 事在人為
- 胸部走山到腹部 DIA恩真糗變4奶
- 營秘法窩裡反條款取消 維持保密命令
- 竹南婦人命案 逮獲一男 車內有刀 布鞋染血
- 一週大事》4月30日至5月6日
- 辦案全靠媒體調監視器 警高層漠視人民財產安全
- 參加屏東同鄉會 蔡英文：研究評估高鐵延伸屏東
- 反年改批林萬億領18％ 黃國昌：邏輯錯亂！
- 英女王授勳時尚惡魔 找不到地方掛勳章笑場
- 春橋田逾期品 下游已下架110.4公斤
- AOA草娥神祕神隱2個月 疑退團 FNC回應了
- 全大運》舉重「大力士」陳士杰忍骨刺之苦 三破大會紀錄
- 內湖租屋糾紛爆槍擊 2嫌到案互卸責
- 綠議員爆想辭官 北市府發言人劉奕霆否認
- 自由廣場》這個英文考倒台灣人？
- 此地無銀三百兩？ 騎士違規被攔直說「我沒吸毒」
- 陸軍T65K2槍機遺失 約談45官兵
- WHA明報名截止 衛福部長：再沒收到就開記者會
- 疑夫妻口角開瓦斯尋短 南投憂鬱婦獲救
- 六房媽過爐已進斗六 沿路塞塞塞
- 課堂放A片猥褻10多名學童 76歲狼師收押禁見
- 〈戀愛應援團〉專情不苦 就怕死心眼
- 斗六市公所 幫土地婆辦生日趴
- 週末歡唱遇火警 錢櫃緊急疏散400人
- 投打二刀流 天才小史開轟奪勝
- 林邊人譙訊號不通 要求業者退費
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不用麻煩了 義大利男和自己結婚
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分