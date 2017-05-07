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不用麻煩了 義大利男和自己結婚

義大利40歲男子魯傑羅（Nello Ruggiero）認為無法對任何人像對自己般愛得這樣深，決定和自己結婚。（圖擷自Nello Ruggiero臉書）

2017-05-07  14:19

〔即時新聞／綜合報導〕義大利40歲男子魯傑羅（Nello Ruggiero）深愛著自己，他認為已無法愛上任何人，像對自己般愛得這麼深，因此決定跟自己結婚。他的父母接受魯傑羅的決定，整個婚禮過程還被義大利電視節目拍攝下來。

據《Kurir》報導，魯傑羅騎著白馬來到婚宴現場，一些被蒙在鼓裡的賓客，還以為魯傑羅是要慶祝40歲生日，接著他們發現自己猜錯了。婚禮上由魯傑羅的姪子擔任伴郎，結婚戒指則戴在魯傑羅的手指上。

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