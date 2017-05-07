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日男童被湍流沖走 75歲醫生跳水救人

日本75歲醫生，跳進湍急的大野川中拯救溺水男童。（圖擷自YouTube）

2017-05-07  13:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本大分縣豐後大野市，在5日舉行兒童節釣魚比賽，孰料一名男童竟然掉進水流湍急的大野川，在水裡載浮載沉，眼見男童即將被急流沖走，周遭民眾手足無措。此時一名75歲的醫生宇野克彦奮不顧身地跳進水中，順利救起男童。

據《朝日新聞》報導，宇野克彦醫師上岸後透露，他當時聽到尖叫聲此起彼落地響起，心裡想著如果不救男童，那麼這個小孩就會溺死，於是他想都沒想就跳進河裡救人。

宇野克彦在湍急的河水中游到男童身旁，以左手撐起他的頭部讓男童呼吸，並將他帶回岸上，男童送醫後已無大礙，

相關影片請見：

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  • 男童送醫後已無大礙。（圖擷自YouTube）

    男童送醫後已無大礙。（圖擷自YouTube）

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