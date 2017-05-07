稱徐曉冬「水貨」 武學博士：能把他打到送醫！

武學博士馬文國（左）與「格鬥狂人」徐曉冬（右）。（圖擷取自微博）

2017-05-07 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國「格鬥狂人」徐曉冬與「太極宗師」魏雷的一場江湖約架，引起外界對傳統武術實戰性的質疑。武學博士馬文國表示，如果以棍棒與徐曉冬對決，能讓他送進醫院。

綜合媒體報導，被圈內人稱之為「傳統武術忠誠捍衛者」的西安體院武術系主任馬文國表示，大眾對於傳統武術的原貌有著不小的誤解，真正意義上的傳統武術已經很難在當下社會中被找到。

馬文國認為，以徒手和徐曉冬挑戰，輸贏不能確定，但至少保證不會像魏雷輸那麼慘，但若以傳統武術對決，上兵器也是傳統武術，雙方都拿棍、戴上護具，「我一定把他送到對面的醫院，我有這個自信。」

馬文國指出魏雷比武的問題。馬文國說，魏雷完全不會打，他把自己給絆倒，缺乏力量、沒有防禦機制，一上去就亂了。「這事情就是2個水貨攜帶了一大批水軍，然後捲起了一股污濁的洪流，潑向傳統武術，讓傳統武術受傷了。當然，傳統武術有很多問題和瑕疵，但我認為應該採取包容。」