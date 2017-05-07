泰國「內褲叢林」引撻伐 軍方下令剷除！
2017-05-07 12:16
泰國瑪哈沙拉堪府市中心近郊有個「野戰聖地」，樹上掛著一件件內褲。（圖擷取自《星暹日報》）
〔即時新聞／綜合報導〕泰國瑪哈沙拉堪府市中心近郊有個「野戰聖地」，樹叢間滿佈用過的保險套與內褲，還有人拍照上傳社群網站，引發熱議。
綜合媒體報導，從近日曝光的照片中可見，這片「內褲叢林」，樹上掛著數條內褲，各式各樣的保險套、拆封的外包裝散落一地。
報導指出，原來是先前有對情侶到此打野砲後，突發奇想將小褲褲掛在樹枝上，拍下上傳臉書與推特，不料，卻引起多人仿效，造成環境髒亂。
消息曝光後，當地民眾撻伐聲浪不斷。闊司巴能上尉表示，軍方調查發現，該處應是丁宕村口路中間的灌木林，距離市區僅2公里，另外，軍警將與當地管理單位一同巡查，並聯繫地主剷除草叢，杜絕相關事件再度發生。
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