| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 國際

德漢諾威驚見二戰未爆彈 逾5萬人今天疏散

德國工業大城漢諾威（Hanover）一處工地，發現兩枚疑似二戰未爆彈，周遭超過5萬人將於今天疏散。（圖擷自《CNN》）

2017-05-07  09:18

〔即時新聞／綜合報導〕德國工業大城漢諾威（Hanover）一處工地，發現兩枚疑似二戰未爆彈，工地中還有其他三個地方可能有未爆彈，周遭超過5萬人將於今天疏散，讓拆彈小組能心無旁鶩地處理。

據《CNN》報導，撤離行動在漢諾威當地時間今天上午9時開始，可能需要數小時才能疏散完畢，要到星期一他們才能返回住家。漢諾威於1943年二戰期間飽受盟軍轟炸，市內數十萬房屋曾遭摧毀。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 二戰 德國 未爆彈
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：德漢諾威驚見二戰未爆彈 逾5萬人今天疏散


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.