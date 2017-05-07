德漢諾威驚見二戰未爆彈 逾5萬人今天疏散

德國工業大城漢諾威（Hanover）一處工地，發現兩枚疑似二戰未爆彈，周遭超過5萬人將於今天疏散。（圖擷自《CNN》）

2017-05-07 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕德國工業大城漢諾威（Hanover）一處工地，發現兩枚疑似二戰未爆彈，工地中還有其他三個地方可能有未爆彈，周遭超過5萬人將於今天疏散，讓拆彈小組能心無旁鶩地處理。

據《CNN》報導，撤離行動在漢諾威當地時間今天上午9時開始，可能需要數小時才能疏散完畢，要到星期一他們才能返回住家。漢諾威於1943年二戰期間飽受盟軍轟炸，市內數十萬房屋曾遭摧毀。