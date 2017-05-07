被打壓後再狂言 徐曉冬：海豹部隊活不過3分鐘

MMA格鬥狂人徐曉冬接受專訪，再度狂言說現在中國武林界已經沒人敢真正跟他打，還說就連美國海豹突擊隊的士兵也活不過3分鐘。（圖截自鳳凰衛視）

2017-05-07 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕MMA綜合格鬥狂人徐曉冬原訂8日來台，但由於中國官方打壓而無法如願成行。近日徐曉冬接受中國《鳳凰衛視》專訪，再度狂言說現在中國武林界已經沒人敢真正跟他打，還說MMA是世界最強武術，就連美國海豹突擊隊的士兵也活不過3分鐘。

徐曉冬在《鳳凰衛視》專訪說到「現在所有的傳統武術，這幫老能說的人沒有一個能打的...我挑戰了那麼多的武林，而不是挑戰那麼多武林來誤會我，我想把自己變的好的姿態擺在大家面前，武林的人不敢跟我打了對吧，沒人跟我打了，很恨我」，徐曉冬還說，為什麼老是說自己是百年難得一見的人物，是因為他自己是個能說又能打的人。

徐曉冬更強調，MMA是世界最強武術，就連美國海豹突擊隊的士兵也活不過3分鐘，「如果說在世界上一個特種兵不管是哪個國家的，美國的海豹突擊隊的吧，就最好的特種兵上來，跟一個職業的MMA選手打的話，這個特種兵活不過三分鐘...就是徒手格鬥我們的職業運動員是已經是最高點了，沒有比我們更強的」

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