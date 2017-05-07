| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 國際

和徐曉冬決戰雪峰之顛？ 青城派美女出面回應了！

近來傳出青城派女弟子松夏央宗向徐曉冬下戰帖，相約在海拔5000公尺雪山比武，但她在微博闢謠否認。（圖截自網路）

2017-05-07  08:08

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國「格鬥狂人」徐曉冬20秒KO號稱「太極宗師」魏雷的影片，引發武林界各大門派紛紛叫戰。有外媒報導指出，近來傳出青城派女弟子松夏央宗向徐曉冬下戰帖，相約在四川阿壩州藏區的海拔5000公尺雪山比武，但她在微博闢謠說，一切都是媒體斷章取義，她去年才剛入武林，有自知之明，不可能約戰徐曉冬。

松夏央宗近日在微博貼文寫到「本人去年才入武林，自有自知之明，絕不可能約戰徐曉冬，請各位媒體人不要斷章取義！昨天我只是在公眾號《松夏泱宗》裡發布了一篇標題為《徐曉冬&武僧一龍，約戰就到俄麼塘，藏族美少女啦啦隊已集合完畢》的文章！後來就被一些媒體寫成我要約戰徐曉冬！我不想過多解釋此事，更不想捲入無謂之爭！」

松夏央宗具有藏、羌民族血統，是青城派第36代掌門人劉綏濱與峨眉趙門掌門人肖清黃的弟子，松夏央宗不僅外表亮麗，武功也是了不得，她上月在海拔5025公尺的四姑娘山大峰，在零下16度的低溫身穿紗衣表演太極，更在白雪皚皚的山頂擺出金雞獨立姿勢，架式十足。

她上月在海拔5025公尺的四姑娘山大峰，在零下16度的低溫身穿紗衣表演太極。（圖截自網路）

松夏央宗具有藏、羌民族血統，外表相當亮麗。（圖截自網路）

松夏央宗說，她去年才剛入武林，有自知之明，不可能約戰徐曉冬。（圖截自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 徐曉冬 格鬥 比武 青城
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：和徐曉冬決戰雪峰之顛？ 青城派美女出面回應了！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.