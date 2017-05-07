和徐曉冬決戰雪峰之顛？ 青城派美女出面回應了！

近來傳出青城派女弟子松夏央宗向徐曉冬下戰帖，相約在海拔5000公尺雪山比武，但她在微博闢謠否認。（圖截自網路）

2017-05-07 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國「格鬥狂人」徐曉冬20秒KO號稱「太極宗師」魏雷的影片，引發武林界各大門派紛紛叫戰。有外媒報導指出，近來傳出青城派女弟子松夏央宗向徐曉冬下戰帖，相約在四川阿壩州藏區的海拔5000公尺雪山比武，但她在微博闢謠說，一切都是媒體斷章取義，她去年才剛入武林，有自知之明，不可能約戰徐曉冬。

松夏央宗近日在微博貼文寫到「本人去年才入武林，自有自知之明，絕不可能約戰徐曉冬，請各位媒體人不要斷章取義！昨天我只是在公眾號《松夏泱宗》裡發布了一篇標題為《徐曉冬&武僧一龍，約戰就到俄麼塘，藏族美少女啦啦隊已集合完畢》的文章！後來就被一些媒體寫成我要約戰徐曉冬！我不想過多解釋此事，更不想捲入無謂之爭！」

松夏央宗具有藏、羌民族血統，是青城派第36代掌門人劉綏濱與峨眉趙門掌門人肖清黃的弟子，松夏央宗不僅外表亮麗，武功也是了不得，她上月在海拔5025公尺的四姑娘山大峰，在零下16度的低溫身穿紗衣表演太極，更在白雪皚皚的山頂擺出金雞獨立姿勢，架式十足。

她上月在海拔5025公尺的四姑娘山大峰，在零下16度的低溫身穿紗衣表演太極。（圖截自網路）

松夏央宗具有藏、羌民族血統，外表相當亮麗。（圖截自網路）