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中間派馬克宏遭駭 法國總統誓言回應

2017-05-07  03:44

〔中央社〕法國中間派總統候選人馬克宏（Emmanuel Macron）競選陣營遭駭客攻擊，數以千計外洩電郵和文件被公布在網路上。法國總統歐蘭德今天承諾，必會對馬克宏遭駭做出回應。

法新社和英國廣播公司（BBC）報導，歐蘭德（Francois Hollande）走訪巴黎文化機構時表示，「我們知悉於總統大選期間存在這些風險，因為別的地方發生過。絕對不會毫無回應。」

歐蘭德又說：「倘若有任何干預或盜用，必然會啟動程序。我們必須展開調查。」

法國選舉委員會已警告媒體記者，不要在總統大選投票前夕揭露外洩資訊的內容。

那些文件於5日午夜稍前在社群媒體上散播，馬克宏陣營指責那是意圖「顛覆民主，如同上次美國總統大選期間出現的情形般。」

歐蘭德又說，「由於我們曉得存在這些行動以及這類威脅，我們一直高度警戒。」

歐蘭德表示，他無法明言這是否如同馬克宏陣營指控般，是意圖顛覆大選。

馬克宏將於7日的總統大選第2輪決選，與極右派候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）對決。

當局已警告法國媒體和大眾，散播外洩文件內容將會違反嚴格選舉法令，且可能面臨刑事罪名。

根據5日午夜生效的法令規定，在投票所於當地時間7日晚間8時（格林威治時間18時）關閉前，不得從事可能會左右選舉結果的任何宣傳活動或媒體報導。

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